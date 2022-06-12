Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanan kısmının araç trafiğine açılan Pınarhisar çevre yolunda trafik sinyalizasyonu yapılacak.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sinyalizasyon sisteminin yapılacağı Ahmetbey kavşağında incelemede bulundu.

Talay, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık bir buçuk ay önce açılışı yapılan çevre yolunda bir takım kazaların meydana geldiğini belirtti.

Raporlara göre kazaların sürücü hatalarından kaynaklandığını ifade eden Talay, kazalarda bir kişinin de hayatını kaybettiğini kaydetti.

Daha fazla kazaların yaşanmaması için tedbir alındığını aktaran Talay, çevre yoluna sinyalizasyon sisteminin kurulacağını söyledi.

Sürücülere daha dikkatli araç kullanmaları uyarısında bulunan Talay, "Kısa süre zarfında Pınarhisar çevre yolumuzda yapılacak sinyalizasyon çalışmalarımızın Pınarhisarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sinyalizasyon çalışmaları bitene kadar sürücülerimizden geçiş kurallarına uymalarını rica ediyorum. Karayolları Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na Pınarhisar çevre yolumuza göstermiş olduğu hassasiyet ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.