Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

29.07.2022 15:46
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar'da altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dere Mahallesi'nde yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere, ekiplerin hızla altyapı çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

İlçede altyapıda kanalizasyonun yüzde 55'inin yağmur suyunda yüzde 53'ünün içme suyunda ifade eden Talay, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz emek verdiklerini kaydetti.

Talay, "Altyapısı ömrünü tamamlamış yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarımızı yeniliyor ilçemizin geleceğini inşa ediyoruz. Pınarhisar'ımızın geleceğini inşa ederken vatandaşlarımızın refahını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Caddesi'nde doğalgaz ve altyapı çalışmalarının ardından kaldırım düzenleme ve parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede altyapısı tamamlanan bölgelerde yol yapım ve kaldırım düzenlemelerinin başlatıldığını söyledi.

Ekiplerin Zübeyde Hanım Caddesi'nde 400 metre kaldırım ve parke taşı çalışmalarında bulunduğunu ifade eden Özalp, bölgedeki çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Mezitli Belediyesi Yeni Eğitim Sezonu İçin Çalışmalara Başladı Mezitli Belediyesi Yeni Eğitim Sezonu İçin Çalışmalara Başladı Özalp Kaymakamı Nasır, sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti Özalp Kaymakamı Nasır, sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti
Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, İhsan Talay, Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:07 Bisiklet çaldığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğu yere yatırarak gözaltına almışlardı! Polisler şimdi de aileye dava açtı
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:55 İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 21:29:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement