Ekiplerin Zübeyde Hanım Caddesi'nde 400 metre kaldırım ve parke taşı çalışmalarında bulunduğunu ifade eden Özalp, bölgedeki çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İlçede altyapıda kanalizasyonun yüzde 55'inin yağmur suyunda yüzde 53'ünün içme suyunda ifade eden Talay, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz emek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, İhsan Talay, Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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