Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

31.07.2022 11:27
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar'da altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, devam eden kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin Erol Olgaçlı Caddesi'nde altyapı çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Caddedeki çalışmaların hafta içi yaşanan yoğun araç trafiği nedeniyle hafta sonu gecede devam ettiğini ifade eden Talay, yolun araç trafiğine açılması ve çalışmaların tamamlanması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını kaydetti.

Talay, ilçenin tamamında yürütülen altyapı çalışmalarını da en hızlı şekilde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde 2 gün süreli elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Armağan, Beypınar ve Çukurpınar köylerinde 2-3 Ağustos tarihlerinde bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, belirtilen günlerde 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 339 oldu Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 339 oldu Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı
Kaynak: AA

İhsan Talay, Kırklareli, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 11:27:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement