Pınarhisar'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

Pınarhisar ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bir parkta düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı İhsan Talay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaştı.

Kaymakam Kılıç, törende yaptığı konuşmada, bayramların herkesi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberlik duygularının artmasına vesile olan, toplumsal huzurun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği günler olduğunu belirtti.

Kılıç, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize, milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini dilerim. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." dedi.