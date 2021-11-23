Pınarhisar'da çevre yolunun bir kısmı trafiğe açıldı - Son Dakika

Pınarhisar ilçesinde çevre yolunun yapımı sürüyor.

Yol yapımı tamamlanan Pınarhisar ilçesi ile Erenler köyü ulaşımı çevre yolundan sağlanmaya başlandı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay da Erenler Kavşağı'ndaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre yolunda ekiplerin hızla çalıştığını söyledi.

7 bin 145 metre uzunluğundaki yolun bir kısmının taşıt trafiğine açıldığını ifade eden Talay, yolun tamamını 15 Aralık'ta kullanıma açılmasının planlandığını belirtti.

Pınarhisar'ın geliştiğini ve değiştiğini vurgulayan Talay, şunları kaydetti:

"Yeni düzenleme ile Erenler köyü istikametine çevre yolundan ulaşım başladı. Çevre yolu üzerinde kavşak, refüj ve dönel kavşak çalışmalarıyla beraber tamamının açılış çalışmaları hızlandı. Artık Vize istikametinden Kırklareli'ne giden vatandaşlarımız direkt çevre yoluna bağlanacak önümüzdeki dönemlerde. Şuanda mevcut eski yolumuz kapanmış durumda. Yüklenici firma 15 Aralık tarihinde yolun tamamının kullanıma açılması için çok ciddi bir çalışma sergiliyor. Bizler de Pınarhisar değişiyor, gelişiyor derken bunun en büyük ispatlarını sahada görmeye başladık."