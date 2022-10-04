Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

04.10.2022 16:02
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da doğal gaz 4. etap çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar'da doğal gaz 4. etap çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Vize Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşması ile çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.

Vatandaşlara doğal gazı ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Talay, vatandaşların doğal gazla ısınma konforuna sahip olacağını kaydetti.

Camikebir ve Beylik Mahallelerinde bağlantı hatları ve kutulamaların yapılacağını aktaran Talay, "Buralarda da abone olan vatandaşlarımız hemen doğal gaz kullanabilecek. Projede olmayan bölgelerimiz vardı. Onları da proje dahiline alıp doğal gazı ulaştırmak istiyoruz. Hedefimiz ilçemizin tamamını doğal gaza kavuşturmak." diye konuştu.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Mahallesi'nde parke taşı döşeme işlemlerini yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de çalışmaları inceledi.

Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, modern bir ilçe oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Ekiplerin ilçenin dört bir yanında eksikleri tamamlamaya çalıştığını ifade eden Özalp, en kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 10 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Geçitağzı, Çağlayık, Kula, Vize ilçesine bağlı Müsellim, Pınarhisar ilçesine bağlı İslambeyli, Evciler, Akören, Çayırdere, Kurudere ve Hacıfakılı köylerine 5 Ekim Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Geçitağzı, Çağlayık, Kula ve Müsellim köylerinde 09.00-17.00, İslambeyli, Evciler, Akören, Çayırdere, Kurudere ve Hacıfakılı köylerinde ise 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

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Kaynak: AA

Pınarhisar, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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