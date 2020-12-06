Pınarhisar'da "Hoşgeldin Bebek Projesi" - Son Dakika

Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, AA muhabirine, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Talay, "Bebek ziyaretlerimiz devam ediyor. İlçemizde yenidoğan minik hemşehrilerimize hediyelerini gönderdik. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Talay, proje çalışmasının devam edeceğini bildirdi.