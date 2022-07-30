Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

30.07.2022 11:34
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da Kur'an kursu öğrencilerine afet eğitimi verildi.

Pınarhisar'da Kur'an kursu öğrencilerine afet eğitimi verildi.

Pınarhisar İlçe Müftülüğünce afete hazırlık çalışması kapsamında müftülüğe bağlı cami ve Kur'an kurslarında yaz kurslarına katılan öğrencilere afetlerde yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Daha sonra öğrencilere deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikat kapsamında öğrencilere deprem anında yapılması gereken davranışlar gösterilerek, güvenli tahliye yöntemi uygulaması yapıldı.

Senaryo gereği yaşanan depremde "çök-kapan" talimatını uygulayan öğrenciler, daha sonra cami avlusundaki güvenli toplanma alanlarına tahliye edildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Düzorman köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Atatürk Mahallesi'ne 31 Temmuz Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Düzorman köyünde 09.00-18.00, Atatürk Mahallesi'nde ise 09.00-14.00 saatlerinde yapılacak.

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Kaynak: AA

Pınarhisar, Kırklareli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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