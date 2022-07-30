Kırklareli'nden kısa kısa

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Düzorman köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Atatürk Mahallesi'ne 31 Temmuz Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Kırklareli 'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Kaynak: AA

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