Anne ve babaların sevinçlerine ortak olduklarını aktaran Belediye Başkanı İhsan Talay, en güzel günlerine bir anı oluşturduklarını kaydetti.

Pınarhisar Belediyesi temizlik ve fen işleri ekipleri, okullardan gelen talepler doğrultusunda okul bahçelerinde temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması yaptı.

Kaynak: AA

İhsan Talay, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.