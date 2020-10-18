Pınarhisar'da TOKİ konutları yapılacak - Son Dakika

Pınarhisar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplu konut yapacak.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere, ilçede konut ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ konutları yapılacağını söyledi.

TOKİ projesinde 204 daire, 24 derslikli okul, cami ve 24 dükkanın yer alacağını ifade eden Talay, 10 Aralık tarihinde ihale yapılacağını belirtti.

2021 yılında inşasına başlanacağını aktaran Talay, "TOKİ Başkanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde güzel sonuçlar almıştık. İlçemiz için vermiş olduğumuz mücadelenin meyvelerini almaya başladık. Pınarhisarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.