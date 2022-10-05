Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

05.10.2022 13:35
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da yağmur suyu altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar'da yağmur suyu altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları takip ederek incelemede bulundu.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin yağmursuyu hattı çalışmalarını hızla yürüttüğünü belirtti.

Ekiplerin özveriyle çalıştığını ifade eden Talay, yağmursuyu hattının yüzde 98 seviyesinde tamamlandığını kaydetti.

Hattın tamamlandığı alanlarda ızgaralamaların yapıldığını aktaran Talay, Pınarhisar için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Belediye hizmetleri anlatıldı

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, 41 aylık hizmet sürecinde yapılan çalışmaları vatandaşlara anlattı.

Belediye parkında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özalp, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Altyapı ve üstyapıdaki çalışmalarla ilçenin çehresinin değiştiğini ifade eden Özalp, çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

Daha da güzel hizmetleri faaliyete geçirmek için mücadele ettiklerini anlatan Özalp, "İlçemiz için çok daha güzel günlerde bir araya geleceğiz. Toplantımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel ilçemiz Vize için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Özalp, daha sonra tamamlanan ve devam eden projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

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Kaynak: AA

İhsan Talay, Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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