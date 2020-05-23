Pınarhisar'da yem bitkisi kontrolleri - Son Dakika

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı köylerde, yem bitkisi desteklemesi kapsamında arazi kontrollerinin devam ettiği bildirildi.



Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yem Bitkisi ekilişi gerçekleştirerek destekleme başvurusunda bulunan çiftçilerimize ait arazilerin kontrolü Pınarhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı personeli tarafından devam etmektedir. Yem bitkisi desteği alacak üreticilerimizin bir sezonda en az 10 dekarlık alana yem bitkisi ekmeleri mecburi olup, bunun altındaki alanlar ile yeni dikimi yapılan fidanlık arasına ekilen yem bitkilerine destek verilmemektedir" denildi.



Açıklamada ayrıca, "İlçe Müdürlüğümüzce kontroller bitirildikten sonra yıl sonu itibarıyla icmaller oluşturularak, ilan edilip itirazlar değerlendirildikten sonra destekler bakanlığın uygun gördüğü tarihte hak sahiplerine ödenmektedir. Yem Bitkileri Desteği 2020 yılı itibariyle çok yıllıklar için 90 TL/da/yıl, tek yıllıklar için 60 TL/da/yıl, silajlık mısır için 100 TL/da/yıl, kuru şartlarda ekilişi yapılan yem bitkileri için 40 TL/da/yıl, yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtlı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2019 yılında ekilen fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için aldığı desteğe yüzde 50 ilave olarak belirlenmiştir" şeklinde bilgi verildi. - KIRKLARELİ