Pınarhisar Devlet Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı
1 saat önce
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni Pınarhisar Devlet Hastanesinin hasta kabulüne başladığını bildirdi.
Kırklareli
Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni Pınarhisar
Devlet Hastanesinin hasta kabulüne başladığını bildirdi.
Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce inşaat çalışmaları başlayan hastanenin açıldığını söyledi.
Kırklareli için sağlıkta 2019'un atılım yılı olacağını ifade eden Cerit, Sağlık Bakanlığının kente ciddi yatırımlarının olduğunu ifade etti.
Bu yatırımların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Cerit, "Vize
Devlet Hastanesinin de inşatını en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmak istiyoruz. Şu anda Pınarhisar Devlet Hastanemizde hasta kabulüne başlanmış durumda. Modern hastanemizde vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunma arzusundayız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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