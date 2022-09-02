TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesinin Armutveren, İncesırt ve Sarpdere köyleri ile Lüleburgaz ilçesinin Gündoğdu mahallesine 3 Eylül Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, İhsan Talay, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.