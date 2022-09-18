Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

18.09.2022 13:22
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde içme suyu hattı altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar ilçesinde içme suyu hattı altyapı çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi Vize Caddesi'nde çalışmalarını altyapı çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı.

Talay, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlara daha kaliteli ve sağlıklı suyu ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Talay, en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açılamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Dereköy köyü ile Vize ilçesine bağlı Aksicim, Kışlacık, Hamidiye köyleri, ilçenin Cumhuriyet, Güven ve Kale mahallelerine 19 Eylül Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Dereköy köyünde 09.00-17.00, Aksicim, Kışlacık, Hamidiye köyleri, Cumhuriyet, Güven ve Kale mahallelerine 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, İhsan Talay, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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