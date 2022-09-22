Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon hattı ve 4. etap doğal gaz çalışmalarının tamamlandığı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede alt yapı ve üst yapı çalışmalarının birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çeşitli kazılar nedeniyle vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek için yollarda bakım ve onarımların gerçekleştirildiğini dile getiren Talay, çalışmaların tamamlandığı bölgelerdeki asfalt ve parke taşların yeniden düzenleneceğini söyledi.

Öğrencilere kırtasiye yardımı

Vize'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan eğitim yardımları kapsamında Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.

TSO Meclis Başkanı Aytaç Aksoy ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 50 kırtasiye kartını Vize İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aydın Kocaman'a teslim etti.

Elektrik kesintisi

Demirköy ilçesinde 5 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Balaban, Gökyaka, Sarpdere, İncesırt ve Armutveren köyleri ile Orhaniye ve Karanlık mahallelerine 23 Eylül Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.