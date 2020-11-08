Pınarhisar'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Pınarhisar'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Törende, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Talay, Pınarhisar'ın işgalden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ecdadın büyük bir cesaretlilik örneği sergileyerek dünyaya örnek olduğunu aktaran Talay, müthiş bir mücadele sonucunda güzel vatanın düşman işgalinden kurtarmış ve Türk milletine büyük mirası emanet ettiklerini kaydetti.

Türk milletinin en zor koşullarda dahi bağımsızlık ve egemenliğinden ödün vermeyeceğini ifade eden Talay, "Bir karış vatan toprağı için canını ve kanını esirgemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için göğsünü siper eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm Pınarhisarlı hemşehrilerimin kurtuluş bayramını kutluyorum." diye konuştu.