Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

05.09.2022 16:16
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, ilçeye 25 öğretmenin atandığını bildirdi.

Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, ilçeye 25 öğretmenin atandığını bildirdi.

Arı, yaptığı yazılı açıklamada, tayin ve atama dönemleri dolayısıyla ilçedeki öğretmen sayısının arttığını belirtti.

16 öğretmenin il dışından, 4 öğretmenin mazeret tayini olduğunu aktaran Arı, 5 öğretmenin ise ilk atama ile ilçedeki okullarda göreve getirildiğini kaydetti.

Yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Arı, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Karadere ve Şükrüpaşa köyleri ile Demirköy ilçesinin Karacadağ ve Yiğitbaşı köylerine 6 Eylül Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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