Ekici, Belediye Başkanı İhsan Talay 'dan yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin daha rahat, ferah ve güzel bir ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla çalıştıklarını dile getiren Arı, yeni eğitim döneminin herkese hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Cumhuriyet, Pınarhisar, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.