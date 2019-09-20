Son Dakika Haberleri: Pınarhisar turizmini hareketlendirecek projenin imzaları atıldı
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Pınarhisar turizmini hareketlendirecek projenin imzaları atıldı

1 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Pınarhisar Belediye Başkanlığı'nın hazırladığı 'Pınarhisar Doğa Bisiklet-Yürüyüş Yolu-Kültür ve Sanat Meydanı' başlıklı projenin sözleşme imzaları atıldı.

Pınarhisar turizmini hareketlendirecek projenin imzaları atıldı, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Pınarhisar Belediye Başkanlığı'nın hazırladığı 'Pınarhisar Doğa Bisiklet-Yürüyüş Yolu-Kültür ve Sanat Meydanı' başlıklı projenin sözleşme imzaları atıldı.


Ajans merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye personeli ve ajans uzmanları katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Genel Sekreter Mahmut Şahin açıklamasında şöyle konuştu:


"Kırklareli ilinden bu yıl Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamımda 7 proje ajansımızdan destek almaya hak kazandı. Bu projelerin tamamı Kırklareli'nin cazibe merkezi olması ve turizmin gelişmesi dolayısıyla Kırklareli'nin tanıtımıma katkı sağlayacak değerli projeler. Projeyi hazırlayan ekibe ve Başkanımıza teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."


Pınarhisar varış noktası olacak


Proje kapsamında yapılacak yürüyüş ve bisiklet yolu ve devamında varış noktası olan Pınarhisar Kültür ve Sanat Meydanı'nın düzenlenerek ilçenin kültürünün, yöresel ürün ve lezzetlerini tanıtılması böylece Pınarhisar'ın turistik olarak bir geçiş güzergahı değil varış noktası olması amaçlanıyor. Bu kapsamda; yürüyüş ve bisiklet yolu yapılarak bölgenin sosyo-kültürel olarak gelişimine katkı sağlanması ve meydana kurulacak butik dükkanlarla da ahşap el işçiliği, kilim dokumacılığı ve organik bal ile pancar pekmezi gibi yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışının yapılması hedefleniyor. Bu sayede ilçenin yöresel ürünlerinin bilinirliği ve ilçeye gelen turist sayısında artış beklenmektedir.


Toplam bütçesi 623 bin 7 TL olan projenin yüzde 65'i Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Pınarhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
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