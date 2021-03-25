Pinball FX 2021'de tüm platformlar için çıkış yapacak - Son Dakika
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Pinball FX 2021'de tüm platformlar için çıkış yapacak

Son Güncelleme: 25.03.2021 15:25

Pinball FX3 ve Star Wars Pinball gibi oyunlarla popülerlik kazanan dijital langırt uzmanı Zen Studios, Pinball FX serisinin PS5, Nintendo Switch gibi birçok platforma bu yılın sonunda geleceğini duyurdu.

Zen Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Langırt simülatörü video oyunu Pinball FX için iddialı sözler kullanıldı. Zen Stuios yeni serisi hakkında, "bugüne kadarki en iddiali langırt projesi" olduğunu dile getirdi. Yeni bir "Pinball Royale" gibi çok oyunculu aksiyon modunu da çıkışıyla beraberinde getirecek.

Buna ek olarak, bir klan sistemi, yeni meydan okuma modları, geliştirilmiş görseller, yenilenmiş ligler, rekabetçi oyunlar ve turnuvalar, yeni canlı etkinlikler gibi içerikler yeni gelecek seride bulunacak.

Geliştirici ve yayıncı Zen Studios, yeni nesil Pinball FX oyununun 2021'in sonlarına doğru PlayStation 5, Xbox Series, Switch ve PC platformları için çıkış yapacağını duyurdu.

PINBALL FX TANITIM VİDEOSU

Video kaynak: Zen Studios

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Son Dakika Gamegar Pinball FX 2021'de tüm platformlar için çıkış yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pinball FX 2021'de tüm platformlar için çıkış yapacak - Son Dakika
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