Son Dakika Haberleri: "Pinhan Restoran" davasının sanığı Osman Ekin yeniden tutuklandı
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"Pinhan Restoran" davasının sanığı Osman Ekin yeniden tutuklandı

39 dakika önce

FETÖ'nün gizli toplantılar yaptığı iddia edilen Pinhan Restoran davasında sanık Osman Ekin'in yeniden tutuklanmasına ve ayrı yargılanmasına karar verildi.

FETÖ'nün gizli toplantılar yaptığı iddia edilen Pinhan Restoran davasında sanık Osman Ekin'in yeniden tutuklanmasına ve ayrı yargılanmasına karar verildi.

FETÖ'nün gizli toplantılar yapmak için kullandığı iddiasıyla kayyum atanan Pinhan Restoran davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada sanıklar ve sanık avukatları savunmalarını yaptı. Savcı sanık Ekin için tutuklama talep etti. Savunmalarını ardından mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Osman Ekin'in yeniden tutuklanarak yargılanmasına devam edilmesini talep etti.

Mahkeme çıkışı tutuklandı

Mahkeme heyeti, ara karar için verdiği kısa aradan sonra sanık Osman Ekin'in tutuklanmasına ve dosyasının tefri edilmesine karar verdi. Öncesinde de tutuklu yargılanan ve tahliye edilen sanık Ekin, mahkeme çıkışı bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi yönünde ara karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:55 Kaynak: İHA
Pinhan Restoran, 3. Sayfa
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