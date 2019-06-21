Pink Floyd'un solisti David Gilmour'un gitarı 23 milyon TL'ye satılarak rekor kırdı
55 dakika önce
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un gitarist ve solisti David Gilmour'a ait 127 gitarlık koleksiyon, yapılan müzayedede toplamda 21 milyon dolara alıcı bularak rekor kırdı. Gilmour'un yaklaşık yarım asır boyunca kullandığı 1969 yapımı Black Fender Stratocaster 23 milyon TL'ye satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:38
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd
'un gitarist ve solisti David Gilmour
'a ait 127 gitarlık koleksiyon, yapılan müzayedede toplamda 21 milyon dolara alıcı buldu. Koleksiyonda bulunan bir gitar ise 3 milyon 975 bin dolar satış fiyatıyla rekor kırdı.
Gilmour'un yaklaşık yarım asır boyunca kullandığı 1969 yapımı Black Fender Stratocaster ise 3 milyon 975 bin (yaklaşık 23 milyon TL) dolara satıldı ve 'bir gitara ödenen en yüksek ücret rekoru'nu kırarak tarihe geçti. Söz
konusu gitar Pink Floyd'un Money, Shine On You Crazy Diamond ve Comfortably Numb adlı ünlü şarkıların kayıtlarında kullanılmıştı.
Hız sınırını aşan sürücüler dikkat! 1.002 liraya kadar cezası var
Ali Koç'tan taraftara transfer müjdesi
Avrasya Tüneli'nin yılın ilk 6 ayındaki geliri yaklaşık 300 milyon TL
Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü