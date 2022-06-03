Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

03.06.2022 20:40
Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream A Little Dream" ve "Je Dis Oui" albümleriyle Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip grup, Pasion Turca organizasyonuyla İstanbul'da sahne alacak.

Pink Martini'nin Avrupa turnesi kapsamındaki konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 26 Temmuz'da gerçekleşecek.

En son yayınladıkları stüdyo albümleri "Je Dis Oui"de Türk dinleyicilerine sürpriz yaparak "Aşkım Bahardı" şarkısına yer veren grup, 2019'da Heinz Record etiketiyle şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Edna Vazquez ile 5 şarkıdan oluşan Besame Mucho EP'si ve aynı yıl Jimmie Herrod ile birlikte kaydettiği 5 şarkılık Tomorrow EP'sini yayınladı.

Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda sunan müzik arkeologları" olarak tarif eden topluluğun şarkıları, "La Casa de Papel", "The West Wing" ve "Desperate Housewives"ın aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde de yer buldu.

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Kaynak: AA

Cemil Topuzlu, İstanbul, Pink, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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