Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak - Son Dakika
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Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

19.07.2022 13:59
Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

Yayımladıkları albümleriyle altın ve platin plak kazanan Pink Martini grubu, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Yayımladıkları albümleriyle altın ve platin plak kazanan Pink Martini grubu, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

"Sympathique", "Get Happy", "A Retrospective", "Hey Eugene", "Splendor in the Grass" ve "Je Dis Oui"'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda başarılı albüme imza atan topluluk, Pasion Turca organizasyonuyla konser verecek.

"Je Dis Oui" ismiyle 2017'de yayımlanan albümlerinde Yıldırım Gürses'in "Aşkım Bahardı" şarkısını Türkçe yorumlayan topluluk, Türk hayranları kadar tüm dünyadaki sevenlerinin beğenisini kazandı.

Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlayan topluluğun şarkıları, "La Casa de Papel"den "The West Wing" ve "Desperate Houseviwes"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar geniş bir repertuvara sahip topluluk, İstanbul konserinde China Forbes ile Storm Large'ın vokaliyle sahneye çıkacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemil Topuzlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pink Martini, 26 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak - Son Dakika
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