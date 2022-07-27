Pink Martini İstanbul'da konser verdi - Son Dakika
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Pink Martini İstanbul'da konser verdi

27.07.2022 00:02
Pink Martini İstanbul'da konser verdi

ABD'li müzik grubu Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

ABD'li müzik grubu Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Pasion Turca organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde topluluk, Yıldırım Gürses'in "Aşkım Bahardı" ve "Katibim" adlı Türkçe eserlerin yanı sıra aralarında "Je ne veux pas Travailler", "Quizas, Quizas, Quizas", "Amado Mio" ve "Ninna Nanna" adlı şarkıların da yer aldığı geniş bir repertuvarı yorumladı.

China Forbes'un solistliğinde yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin tüm biletleri konser öncesi tükendi.

"Sympathique", "Get Happy", "A Retrospective", "Hey Eugene", "Splendor in the Grass" ve "Je Dis Oui"'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda başarılı albüme imza atan topluluk, Pasion Turca organizasyonuyla konser verecek.

Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlayan topluluğun şarkıları, "La Casa de Papel"den "The West Wing" ve "Desperate Houseviwes"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

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Kaynak: AA

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