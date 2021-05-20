Pinokyo'dan esinlenilen korku oyunu Lies of P duyuruldu! - Son Dakika
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Pinokyo'dan esinlenilen korku oyunu Lies of P duyuruldu!

20.05.2021 12:28
Pinokyo'dan esinlenilen korku oyunu Lies of P duyuruldu!

Korku oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yayıncı Neowiz ve geliştirici Round8 Studis, Pinokyo'dan esinlenen Souls-like aksiyon rol yapma oyunu Lies of P'yi duyurdu. Lies of P hangi platform için çıkış yapacak? Lies of P tanıtım fragmanı!

Yayıncı Neowiz ve geliştirici Round8 Studis tarafından, oyun için yayınlanan fragmanın ilk bölümünde, ölü bir adamın ağzına benzeyen bir şeyden fışkıran bir sıçan gösteriliyor. Lies of P birçok insanın animasyonlu Disney filminden bildiği neşeli hikayeden çok farklı bir şekilde çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Lies of P, klasik çocuk hikayesi Pinokyo'yu Bloodborne'un veba dolu dehşetiyle harmanlayan yeni bir RPG oyunudur. Oyunun geçtiği Krat adlı delilik ve kana susamış şehir için 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Avrupa'daki Belle Epoque döneminden esinlenilmiş.

Lies of P, PlayStation 5, Xbox Series, PC (Steam) ve Stadia için geliştiriliyor. Oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Oyunun başlangıcında Pinokyo olarak Krat şehrinde terk edilmiş bir tren istasyonunda uyanıyorsunuz, bu sırada önünüzde bir not bulunuyor: "Mr. Geppeto'yu bul. Şehrin içinde."

Lies of P, benzersiz bir yalan sistemine sahip olacak. Yaptıklarınız ve söyledikleriniz dinamik olarak oynanışı etkileyecek ve seçimleriniz oyunun nasıl sonlanacağını belirleyecek.

LIES OF P TANITIM FRAGMANI

Video Kaynak: IGN

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