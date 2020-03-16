Pinokyo Filmi - Son Dakika

Pinocchio, yaşayan gerçek bir çocuk olmak isteyen bir kuklayı konu alıyor. 1930’lu yıllarda İtalya’da geçen film, endişe verici bir tarihi ana, faşizmin yükseldiği ve diktatör Benito Mussolini’nin ülkenin kontrolünü iyice eline aldığı döneme odaklanıyor.



“Suyun Sesi” ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan Guillermo del Toro’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu yönetmen ile mini animasyon dizisi “Over the Garden Wall”u yazan Patrick McHale birlikte kaleme alıyor.

Yönetmen: Guillermo del Toro

Senaryo: Carlo Collodi, Guillermo del Toro, Gris Grimly, Patrick McHale, Matthew Robbins

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Pinocchio

Yapımcı Firma: Double Dare You (DDY)

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Fransa, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Double Dare You (DDY)

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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