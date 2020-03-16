Pinokyo Filmi - Son Dakika
Son Dakika Sinema Pinokyo Filmi - Son Dakika

Pinokyo Filmi

18 dakika önce

Pinokyo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Pinokyo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Pinocchio, yaşayan gerçek bir çocuk olmak isteyen bir kuklayı konu alıyor. 1930’lu yıllarda İtalya’da geçen film, endişe verici bir tarihi ana, faşizmin yükseldiği ve diktatör Benito Mussolini’nin ülkenin kontrolünü iyice eline aldığı döneme odaklanıyor.


“Suyun Sesi” ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan Guillermo del Toro’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu yönetmen ile mini animasyon dizisi “Over the Garden Wall”u yazan Patrick McHale birlikte kaleme alıyor.

Yönetmen: Guillermo del Toro

Senaryo: Carlo Collodi, Guillermo del Toro, Gris Grimly, Patrick McHale, Matthew Robbins

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Pinocchio

Yapımcı Firma: Double Dare You (DDY)

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Fransa, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Double Dare You (DDY)

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Guillermo del Toro, Yönetmen, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:57 Kaynak: InterSinema.com
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