Son Dakika Haberleri: "Pinokyo" ilk kez bale sahnesinde
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"Pinokyo" ilk kez bale sahnesinde

4 saat önce

Türkiye'de ilk kez Pinokyo balesi, 17 yıldır çocuklara sanatı sevdirmek ve doğru şekilde öğretmek amacıyla çalışan Hayal Sahnesi Sanat Kursları öğrencileri ile sahneye taşınıyor.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye'de ilk kez Pinokyo balesi, 17 yıldır çocuklara sanatı sevdirmek ve doğru şekilde öğretmek amacıyla çalışan Hayal Sahnesi Sanat Kursları öğrencileri ile sahneye taşınıyor.
Dünyada klasikleri arasında yer alan Carlo Collodi'nin Pinokyo adlı eseri, Türkiye'de ilk kez Hayal Sahnesi Sanat Kurslarının öğrencileri ile bu kez sahnede hayat bulacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 4 şubesi ile sanat eğitimi veren Hayal Sahnesi Sanat Kurslarındaki öğrenciler tarafından sahnelenecek eserde, dijital dünyada son dönemin önemli uygulamalarından "video mapping" yöntemi kullanıldı.
Özel makyaj teknikleriyle yapılacak temsilde bir ilk de gerçekleştirilecek ve öğrencilerin velileri de rol alacak.
Eser için şarkı bestelendi
Sanat yönetmenliği Volkan Ersoy'a, rejisi ve librettosu Seda İnanç'a ait eserin koreografisini Natalia Mikheeva Sunar, Tatyana Gabrusseva, Natalia Sololina, İrina İlisulu ve Gülşah Bakır üstlendi.
Türkiye'de ilk kez sahnelenecek eser için Dürin Güner "Pinokyo" isimli şarkı besteledi. Güner, temsilin sonunda solist Tanay Kıratlılar ile sahnede yer alacak.
Video prodüksiyonu Coşkun Türkel'e ait eser, 16,17 ve 18 Haziran'da Opera Sahnesi'nde izleyenlerin beğenisine sunulacak.
450 minik dansçı ile Pinokyo prodüksiyonu
Hayal Sahnesi kurucuları arasında yer alan ve "Pinokyo" balesinin yanı sıra "Troya" ve "Romeo Juliet" gibi çok izlenen ve beğenilen eserlerin koreografisini de üstlenen Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez sahnelenecek eser için heyecanlı olduklarını ve çok çalıştıklarını söyledi.
Ersoy, eserin her açıdan ilkleri barındırdığını belirterek, bale öğrencisi çocukların anne ve babalarının da sahnede görev aldıklarını ifade etti.
Volkan Ersoy, şunları kaydetti:
"Pinokyo balesini hayal ettiğimizde 3 yaşındaki çocuklardan, anneler ve babalara kadar uzanan bir yaş yelpazesinde nasıl bunu bir sahne prodüksiyonu haline getirebiliriz diye düşündük. Daha sonra librettoyu ve tabloları oluşturduk. Mesela sirk patronu rolünü bir babaya verdik, anneleri de Pinokyo ve parasını çalan hırsızlar bölümünde görevlendirdik. Pinokyo şarkısı besteleyip bunu hem dans ederek hem de söyleyerek özel bir final dansı ile görkemli bir final hazırladık. Tamamen öğrenci ve velilerden oluşan kadrosu ile yaklaşık 3 günde yaklaşık 450 kişinin sahne alacağı Pinokyo gösterimiz bir ilk olma özelliğini taşıyor."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:23 Kaynak: AA
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