Pinto: "Adil bir sonuç oldu"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, golsüz biten Kayserispor maçı sonrası, "Adil bir sonuç oldu" dedi.

Gaziantep FK, ligin 40. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "Çok yüksel tempoda geçen çok çekişmeli bir maç oldu. Bizim için biraz zorluydu. Çünkü rakibimiz Kayserispor ligde kalma mücadelesi veriyor. İlk yarıya rakibimiz biraz baskılı başladı. İlk yarıda biraz zorluk yaşasak da daha sonra oyunun kontrolünü elimize aldık ve ilk yarı da daha çok gol pozisyonunu biz yakaladık. İkinci yarı hem dengeli hem çekilmeli geçtik. Daha sonra rakibimiz daha atak oyuncular oyuna sürdü. Uzun toplarla direk kaleye oynamaya başladı. Buna karşılık vermemiz gerekirdi ve öyle de yaptık. İki takımı da tebrik etmek istiyorum. Oyuncular güzel mücadele ettiler. Kendi oyuncularımın ise mantalitesi çok iyiydi" dedi.

Futbolcularının çok profesyonel bir şekilde oyunu sürdürdüklerini kaydeden Pinto, "Az oynayan oyuncular bile tamamen konsantre bir şekle oyuna giriyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Şunda takımı ekstra motive etmek çok zor oluyor. Çünkü geçen haftaya kadar 5. Olma mücadelemiz vardı ve o mücadele bizim elimizdeydi. Bu hafta zor durumda olduğumuz için oyuncuları motive etmek zor oldu ama buna rağmen oyuncular yüksek mantalitelerini sürdürüp oyuna iyi konsantre oluyorlar. Bence adil bir sonuç oldu. Kayserispor'a da gelecekte başarılar diliyoruz" dedi. - KAYSERİ