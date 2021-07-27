Pippa Middleton: İki çocukla uykusuz geceler!

İKİ ÇOCUKLU HAYAT

James Matthews ile evli olan 37 yaşındaki Middleton, önceki gün Chelsea sokaklarında, geçtiğimiz mart ayında dünyaya getirdiği kızını gezdirirken görüntülendi. Grinin tonlarında kareli maksi bir elbise giyen Pippa Middleton, rahat yürüyebilmek için de spor ayakkabılar tercih etti. Henüz dört aylık olan kızı Grace'i bebek arabasına koyan Middleton, fotoğraflarının çekildiğini fark edince gülümsedi. Ancak bu gülümsemesi bile onun iki çocuklu hayatının dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını da gizleyemedi.

YORGUNLUĞUNU GİZLEYEMEDİ

James Matthews ile evliliğinden 2018 yılında bir erkek çocuk dünyaya getiren Pippa Middleton'ın göz altlarının şişkinliği ve yüzünün yorgun görüntüsü dikkat çekti. Kocasının hatırı sayılır bir servete sahip olmasına ve evde yardımcıları olmasına rağmen Pippa Middleton'ın çocuklarının bakımıyla kendisinin ilgilendiği konuşuluyor.

BİR ERKEK, BİR KIZ ÇOCUK ANNESİ

Ablası Kate Middleton'ın 2011'de Prens William ile evlendiği düğünde nedimelik yapan ve o günkü görüntüsüyle bir anda dünyanın dikkatini çeken Pippa Middleton Matthews, iki çocuk annesi. James Matthews ile evliliğinden 2018 doğumlu Arthur Michael William adında bir oğlu bulunuyor. Pippa Middleton, geçen mart ayında da Grace Elizabeth Jane olan bir kız bebek dünyaya getirdi. Ablası Kate Middleton sayesinde kamuoyunun da dikkatini çeken ve kraliyet çevresinden dostlar edinen Pippa ile eşi James Matthews'un bebekleri için seçtiği isimler İngiliz basınına göre büyükannelere saygı niteliğinde.

ABLASIYLA AYNI HASTANEDE DOĞUM YAPTI

Grace olarak çağrılan bebeğin ikinci adı olan Elizabeth, hem teyzesi Kate'in hem de anneannesi Carole'un ikinci adı. Bu ismin evlilik yoluyla bağlantıları bulunan kraliyet ailesine bir gönderme olduğuna dair görüşler de var. Jane ise babasının büyükannesine bir saygı niteliğinde. Pippa Middleton'ın ablası Kate'in üç çocuğunu dünyaya getirdiği hastanede doğum yaptığı belirtildi.

2017'DE EVLENDİ Pippa (Philippa) Middleton ile milyarder iş insanı James Matthews, 2017 yılında o dönemde "kraliyet düğünü gibi" diye nitelendirilen bir törenle evlendi.

YEĞENLERİ GÖREV YAPTI Törene, ülkenin monarşisinin başına geçecek olan Prens William ile Kate Middleton da katıldı. Çocukları George ile Charlotte da düğünde görev alan çocuklar arasında yer aldı.

ABLASI SAYESİNDE DİKKAT ÇEKTİ Pippa ya da tam adıyla Philippa Charlotte Middleton Matthews, ablası Kate'in Prens William ile flört ettiği dönemlerde İngiltere'de dikkat çekmişti. İyi geçinen abla- kardeş sık sık gece gezmelerinde birlikte görüntüleniyordu. Fakat Pippa'nın dünyanın dikkatini çekmesi Kate Middleton ile Kate Middleton'ın düğününde oldu.

HARRY İLE AŞK SÖYLENTİLERİ Giydiği kıyafeti kusursuz taşıyışı ile neredeyse ablası Kate'i bile gölgede bırakacak düzeye geldi. Düğün sonrasında da basının gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Bir ara Pippa ile Prens Harry'nin aşk yaşadığı iddiaları bile konuşuldu. Çok okunan bir dergi, çiftin düğün sonrası gözlerden uzak flört ettiğini öne sürdü. Fakat bu iddialar doğru çıkmadı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜZDÜ

İyi bir yüzücü olduğu bilinen Pippa, 2014 yılında İstanbul'a gelip Boğaz'ı yüzerek geçenler arasında da yer almıştı. Middleton bu konuda yaptığı bir açıklamada da "Müthişti. Çok iyi organize edilmiş harika bir etkinlikti. Daha önce katıldığım organizasyonlardan çok farklıydı" diye konuşmuştu.

ÖZEL HAYATI HAREKETLİYDİ Pippa Middleton bir dönem ülkenin eski başbakanlarından Winston Churchill'in uzak akrabası Alexander Spencer Churchill ile flört etti. Sonra emekli kriket oyuncusu Alex Loudon ve Nico Jackson ile flört etti. Ardından James Matthews ile hayatını birleştirdi.