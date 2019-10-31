Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Barcelona, PSG'den Neymar'ı geri getirmek için çok uğraşmış ancak sonuç alamamıştı.



İspanyol ekibinin tecrübeli oyuncusu Gerard Pique ise transfer hakkında İspanyol basınına itiraflarda bulundu.



"ALTIN BİR HAPİSHANEDE YAŞIYOR"



Pique, "Neymar gelsin diye hepimiz sözleşmemizde indirime gitmeye razıydık. Bunu başkana da söyledik. FFP olayını biliyoruz ve kulübe kolaylık sağlamak istedik. Eğer böyle yaparsak Neymar'ın gelebileceğini düşündük. Neymar'a da Paris'te altın bir hapishanede yaşadığını söyledim. Barcelona'da ona kapılarımız sonuna kadar açık." sözlerini kullandı.



