Son Dakika Haberleri: Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi
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Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi

1 saat önce

Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi.

Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi, System.String[]
Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi.

Barcelona'da forma giyen yıldız savunmacı Gerard Pique, Trabzonspor'un geçtiğimiz gün yayına koyduğu yeni sezonda giyeceği üçüncü formanın tanıtım videosunu beğendi. Pique, öte yandan Trabzonspor'un resmi hesabını da alkış emojisi ile tebrik etti. - İSTANBUL
Trabzonspor, Barcelona, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:24 Kaynak: İHA
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