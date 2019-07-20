Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi
57 dakika önce
Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor
'un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi. Barcelona'da forma giyen yıldız savunmacı Gerard Pique, Trabzonspor'un geçtiğimiz gün yayına koyduğu yeni sezonda giyeceği üçüncü formanın tanıtım videosunu beğendi. Pique, öte yandan Trabzonspor'un resmi hesabını da alkış emojisi ile tebrik etti.
(İHA)
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