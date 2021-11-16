"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon - Son Dakika

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

İzmir merkezli 21 ilde, "piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şebeke üyelerine yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir merkezli 21 ilde, "piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şebeke üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre yasak olan "piramit satış yöntemiyle" dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Hiyerarşik yapı oluşturduğu ve örgüt disiplini içinde hareket ettiği belirlenen şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla ve toplantılar düzenleyerek ulaştıkları kişileri, yüksek kar vadederek "saadet zincirine" benzeyen "piramit satış sistemi" yöntemiyle, dolandırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkezli 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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