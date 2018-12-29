Piramitlerin yakınındaki saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
44 dakika önce
Piramitlerin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 turist ve Mısırlı 1 rehber hayatını kaybetti.
Piramitlerin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist
otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 turist ve Mısırlı 1 rehber hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:25
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