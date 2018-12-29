Son Dakika Haberleri: Piramitlerin yakınındaki saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

Piramitlerin yakınındaki saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

44 dakika önce

Piramitlerin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 turist ve Mısırlı 1 rehber hayatını kaybetti.

Piramitlerin yakınındaki saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi, System.String[]
Piramitlerin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 turist ve Mısırlı 1 rehber hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:25 

turist, Ekonomi
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