Piranalar
1 saat önce
Gomorra'nın yazarı Roberto Saviano'nun kendi eserinden sinemaya uyarladığı Piranalar, Napoli'de mafyaya dahil olmaya çabalayan genç ama bir o kadar da zalim bir grup arkadaşın hikayelerini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:17 Kaynak: AA
Gomorra'nın yazarı Roberto Saviano'nun kendi eserinden sinemaya uyarladığı Piranalar, Napoli'de mafyaya dahil olmaya çabalayan genç ama bir o kadar da zalim bir grup arkadaşın hikayelerini anlatıyor.
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