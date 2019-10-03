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Piranalar

1 saat önce

Gomorra'nın yazarı Roberto Saviano'nun kendi eserinden sinemaya uyarladığı Piranalar, Napoli'de mafyaya dahil olmaya çabalayan genç ama bir o kadar da zalim bir grup arkadaşın hikayelerini anlatıyor.

Gomorra'nın yazarı Roberto Saviano'nun kendi eserinden sinemaya uyarladığı Piranalar, Napoli'de mafyaya dahil olmaya çabalayan genç ama bir o kadar da zalim bir grup arkadaşın hikayelerini anlatıyor.

Piranalar

Napoli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:17 Kaynak: AA
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