Piraziz'de İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Giresun'un Piraziz ilçesinde, Kaymakam Furkan Başar başkanlığında İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Piraziz Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Kovid-19 salgını süreciyle ilgili gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile muhtarlar katıldı.

Kaymakam Başar, salgın sürecinde ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdiği toplantıda, süreçte mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm personele teşekkür etti.

Başar, yetkililer ve muhtarlardan yüz yüze eğitimde öğrencilerin yaşayabilecekleri sorunların çözüme kavuşturulması noktasında ortak hareket etmelerini, koronavirüsle mücadeleye aksaklığa meydan vermeden devam edilmesini istedi.