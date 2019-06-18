Piraziz'de şüpheli ölüm
31 dakika önce
Giresun'un Piraziz ilçesinde Hidayet Şen adlı vatandaş bir binanın 4. kat camından henüz belirlenemeyen bir sebeple düşerek hayatını kaybetti.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
'un Piraziz
ilçesinde Hidayet Şen
adlı vatandaş bir binanın 4. kat camından henüz belirlenemeyen bir sebeple düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı Piraziz Yenimahalle
mahallesinde meydana gelen olayda, bir markette çalıştığı öğrenilen Hidayet Şen (27) 4. katta bulunan evinin camından beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Şen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeninin kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. - GİRESUN
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