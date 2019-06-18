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Piraziz'de şüpheli ölüm

31 dakika önce

Giresun'un Piraziz ilçesinde Hidayet Şen adlı vatandaş bir binanın 4. kat camından henüz belirlenemeyen bir sebeple düşerek hayatını kaybetti.

Piraziz'de şüpheli ölüm, System.String[]
Giresun'un Piraziz ilçesinde Hidayet Şen adlı vatandaş bir binanın 4. kat camından henüz belirlenemeyen bir sebeple düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı Piraziz Yenimahalle mahallesinde meydana gelen olayda, bir markette çalıştığı öğrenilen Hidayet Şen (27) 4. katta bulunan evinin camından beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeninin kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
Giresun, Hidayet Şen, Piraziz, 3. Sayfa
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