Piraziz'de "Yeter ki Sen Öğrenmek İste" projesiyle öğrencilere tablet dağıtılıyor - Son Dakika

Piraziz Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Yeter ki Sen Öğrenmek İste" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere 130 tablet bilgisayar dağıtıldı.

Piraziz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede eğitim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan öğrencilere Piraziz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ilk etapta 80 tablet bilgisayarın dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, projeye destek veren Semra Enver Yücel Vakfının katkılarıyla 50 tablet bilgisayarın daha öğrencilere ulaştırıldığı ifade edildi.

Kaymakam Furkan Başar, küresel salgının ilk anından itibaren vatandaşların sağlığını ve güvenliğini koruyacak tedbirlerin devletin tüm birimleri tarafından hayata geçirildiğini aktardı.

Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla gece gündüz demeden ihtiyaç sahibi herkesin yardımına koştuklarının altını çizen Başar, şunları kaydetti:

"Şimdi de uzaktan eğitim sürecinde çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle canlı derslere erişemeyen öğrencilere Piraziz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca tablet bilgisayar ulaştırdığımız, 'Yeter ki Sen Öğrenmek İste' projesini hayata geçirdik. Projemize büyük katkı sağlayan değerli hemşehrimiz, eğitimci Enver Yücel'in başkanlığını yaptığı Semra Enver Yücel Vakfı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zorlu süreçte maske, mesafe ve hijyen kuralları ile mücadelemize devam ederken her bir öğrencimizin sorunsuz eğitim alması için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz. Bu başarılı ve anlamlı projede emeği geçenleri tebrik ediyorum."