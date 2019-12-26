Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı - Son Dakika Ekonomi

Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı

6 saat önce

Giresun'un coğrafi işaret tescili almış ürünleri arasında olan 'Piraziz Elması' için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, elmanın yerel marketlerden sonra zincir marketlerin reyonlarında da yer aldığı belirtildi.

Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı, System.String[]

Giresun'un coğrafi işaret tescili almış ürünleri arasında olan 'Piraziz Elması' için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, elmanın yerel marketlerden sonra zincir marketlerin reyonlarında da yer aldığı belirtildi.


Yapılan açıklamada, "Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma altına alınan, Kaymakamlık, Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen bir çalışmayla üretimi desteklenen Piraziz Elması; ilçenin tanıtımına fayda sağlamakla beraber yöre ekonomisine de de katkı sağlamaktadır. Çiftçilerimizce, Piraziz Elmasının üretiminde organik tarımın gerekliliği olan çevre ile dost sağlıklı üretim yöntemleri tercih edilmektedir. Bu elma çeşidi yapısı gereği herhangi bir kimyasal mücadeleye gerek duyulmadan üretilmiştir. Piraziz Elması iki renklidir. Bir yanağı kırmızı diğer yanağı yeşil olup, kendine has kokusu, mayhoş tadı ve sulu olması ile diğer elma çeşitlerinden kolayca ayırt edilebilir. Giresun merkez, Bulancak ve Piraziz halk pazarlarında özellikle diyabet hastaları tarafından rağbet gören mahalli bir çeşittir. Ülkemizde gelişen ve değişen tüketici talebi son yıllarda doğal ve yerel ürünlere olan ilgiyi artırmıştır. Bu bakımdan Piraziz Elması, değişen tüketici taleplerinin meyve ihtiyacını karşılar düzeydedir" denildi. - GİRESUN

Türk Patent Enstitüsü, Giresun, Piraziz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karı koca bir asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar
Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler

Son Dakika Haberleri
20:40 Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok - Son Dakika Ekonomi
20:34 MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler - Son Dakika Ekonomi
20:28 Bakan Selçuk asgari ücreti açıkladı - Son Dakika Ekonomi
19:52 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:51 Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:44:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]