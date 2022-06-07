Piraziz Kaymakamlığı'ndan, 'Pirazizli Bin Genç için 1000 Ağaç' projesi - Son Dakika
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Piraziz Kaymakamlığı'ndan, 'Pirazizli Bin Genç için 1000 Ağaç' projesi

07.06.2022 10:30
Piraziz Kaymakamlığı'ndan, 'Pirazizli Bin Genç için 1000 Ağaç' projesi

Piraziz Kaymakamlığı, park, bahçe, yeşil alan statüsündeki alanlara ağaç, çiçek dikilmesini her daim desteklendiğini, yarın "Pirazizli Bin Genç için 1000 Ağaç" projesi kapsamında fidan dikin etkinliğinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Piraziz Kaymakamlığı, park, bahçe, yeşil alan statüsündeki alanlara ağaç, çiçek dikilmesini her daim desteklendiğini, yarın "Pirazizli Bin Genç için 1000 Ağaç" projesi kapsamında fidan dikin etkinliğinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde ilçe gündeminde yer alan belediye zabıtalarının bir esnafın iş yeriyle ilgili yaptığı işlem konusunun basında yanlış yer aldığı gözlemlendiği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar ifade edildi:

"4 Haziran Cumartesi sabahı Piraziz Belediye personelinin park, bahçe, refüj veya dikim alanı olmaması ve aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yaklaşık 30 metrekarelik araziye belediye başkanının daha evvelden kişisel husumetlisi olduğu esnafın ilgili alana masa-sandalye koyarak satış yapmasını, mevzuat çerçevesinde engellemek yerine hali hazırda mevcutta bulunan ağaçların altına fide dikim isteğiyle esnafın kullandığı bu alanı engellemeye çalışmıştır. Kaymakamlık olarak park, bahçe, yeşil alan statüsündeki alanlara ağaç, çiçek ve benzeri bitkilerin dikilmesi her daim desteklenmiştir. Ancak mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulaması gereken zabıta personeli iş tanımının dışına çıkartılmaya ve belediyenin hüküm ve tasarrufu altında olmayan arsaya belediye başkanının kişisel husumeti dolayısıyla iş-işlem yapmaya zorlanmıştır. Tüm bu olaylar ışığında Piraziz Kaymakamlığı olarak halihazırda 'Pirazizli Bin Genç için 1000 Ağaç' projesi kapsamında ilçemiz dikim alanlarına 8 Haziran Çarşamba günü bin fidan dikimi gerçekleşecektir. Şenlik havasında geçecek etkinliğe tüm halkımız davetlidir. Her daim yeşile ve doğaya olan sevgimiz artarak devam edecektir."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piraziz Kaymakamlığı'ndan, 'Pirazizli Bin Genç için 1000 Ağaç' projesi - Son Dakika

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