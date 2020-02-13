Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan: "Karadeniz'de balık kalmadı; Hep birlikte kuruttuk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan: 'Karadeniz'de balık kalmadı; Hep birlikte kuruttuk' - Son Dakika

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan: "Karadeniz'de balık kalmadı; Hep birlikte kuruttuk"

7 saat önce

Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan bölgede etkisi altına alan soğuk havadan ve fırtınadan ötürü yaklaşık bir haftadır balıkçı teknelerinin denize açılmadığını belirterek "Çıksa da çok birşey değişmiyor.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan:

Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan bölgede etkisi altına alan soğuk havadan ve fırtınadan ötürü yaklaşık bir haftadır balıkçı teknelerinin denize açılmadığını belirterek "Çıksa da çok birşey değişmiyor. Karadeniz'i hep birlikte kuruttuk" dedi.


Av yasağının kalkmasıyla birlikte bereketli bir sezon olmasını temenni ettiklerini ancak bu yıl balıkçıların sezonu bir ay erken kapatacak duruma geldiğini ifade eden Arslan "Karadeniz'e can veren derelerdir. Biz dereleri kuruttuk, dereleri kirlettik, doğal dengeyi bozacak kimyasalları derelere oradan da Karadeniz'e akıttık. En önemli faktörlerden birisi de budur. Yanlış avlanma, aşırı ve yasak avlanma da bir diğer etkendir. 1980'li yıllarda sanki akvaryum gibi balık doluydu Karadeniz ancak her geçen gün artan balıkçı tekneleri, yanlış avlanma gibi bir çok nedenden ötürü artık Karadeniz bu baskıyı kaldıramamaya başladı. İnanılmaz bir balıkçı filosuna sahibiz. Öyle ki Karadeniz'de balık kalmayınca büyük gırgırlarımız dünyanın birçok ülkesine gidiyor" diye konuştu. - GİRESUN

Karadeniz, Piraziz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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