Son Dakika Haberleri: Pirelli, crossover ve SUV lastiği Kocaeli'nde üretecek

Pirelli, crossover ve SUV lastiği Kocaeli'nde üretecek

1 saat önce

Pirelli, yüksek kilometre ve hafif arazi koşulları için özel olarak tasarladığı ve ürettiği crossover ve SUV lastiği Kocaeli tesistlerinde üretme kararı aldı.

Pirelli, crossover ve SUV lastiği Kocaeli'nde üretecek, System.String[]
Pirelli, yüksek kilometre ve hafif arazi koşulları için özel olarak tasarladığı ve ürettiği crossover ve SUV lastiği Kocaeli tesistlerinde üretme kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30 

Kocaeli, Pirelli, Ekonomi
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