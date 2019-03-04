Pirelli, crossover ve SUV lastiği Kocaeli'nde üretecek
1 saat önce
Pirelli, yüksek kilometre ve hafif arazi koşulları için özel olarak tasarladığı ve ürettiği crossover ve SUV lastiği Kocaeli tesistlerinde üretme kararı aldı.
Pirelli
, yüksek kilometre ve hafif arazi koşulları için özel olarak tasarladığı ve ürettiği crossover ve SUV lastiği Kocaeli
tesistlerinde üretme kararı aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30
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