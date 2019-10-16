Son Dakika Haberleri: Pirelli'den BMW M8'e özel lastikler
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Pirelli'den BMW M8'e özel lastikler

53 dakika önce

CARMEDYA.COM – Pirelli ile BMW Group’un işbirliği kapsamında, Pirelli, BMW M8 için özel olarak lastik tasarladı. P Zero’nun bu spesifik versiyonu, Pirelli ve BMW Group’un geliştirme ve test birimleri arasında yıllardır süren yakın işbirliği sonucunda doğdu. Bu lastik, BMW Group tarafından “coupé” ve “cabriolet” olarak sunulan M8 varyasyonlarının şasilerine ve özelliklerine uyacak şekilde ince ayarlara...The post Pirelli’den BMW M8’e özel lastikler appeared first on Carmedya.

Pirelli'den BMW M8'e özel lastikler, System.String[]

CARMEDYA.COM - Pirelli ile BMW Group'un işbirliği kapsamında, Pirelli, BMW M8 için özel olarak lastik tasarladı.



P Zero'nun bu spesifik versiyonu, Pirelli ve BMW Group'un geliştirme ve test birimleri arasında yıllardır süren yakın işbirliği sonucunda doğdu.


Bu lastik, BMW Group tarafından "coupé" ve "cabriolet" olarak sunulan M8 varyasyonlarının şasilerine ve özelliklerine uyacak şekilde ince ayarlara tabi tutuldu. Yeni BMW homologasyonlu lastikler, yanaklarında ilgili işaretleri taşıyor ve şu ebatlarda sunuluyor: P Zero 275/35 ZR 20 (ön aks) ve P Zero 285/35 ZR 20 (arka aks).



Pirelli mühendisleri, P Zero'nun performans özelliklerini BMW otomobillerinin sürüş niteliklerine uyarlamak amacıyla lastiğin sırt deseninde ve dönme sırasında gürültü düzeyini optimize etmek için başka bazı unsurlarında değişiklikler yaptı. Bunların sonucunda daha güçlü tutuş ve ıslak zeminde daha iyi performans da sağlandı. Mühendisler, aracın ön ve arka aksları arasında mümkün olan en iyi dengeyi elde etmek amacıyla ön ve arka lastiklerin karkaslarında farklı konstrüksiyonlu katmanlar kullandı. Ön lastikler simetrik karkas yapısı, arka lastikler ise asimetrik bir yapı ile üretildi.


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Pirelli, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:27 
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