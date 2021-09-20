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Pirelli'nin BM Global Compact girişiminin lider katılımcısı olduğu teyit edildi - Son Dakika

Pirelli'nin BM Global Compact girişiminin lider katılımcısı olduğu teyit edildi

20.09.2021 16:26
Pirelli'nin BM Global Compact girişiminin lider katılımcısı olduğu teyit edildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) UN Global Compact LEAD katılımcısı olduğu teyit edilen Pirelli, otomobil ve yedek parça sektöründen bu grupta yer alan dünya çapında "tek şirket" oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) UN Global Compact LEAD katılımcısı olduğu teyit edilen Pirelli, otomobil ve yedek parça sektöründen bu grupta yer alan dünya çapında "tek şirket" oldu.

Pirelli'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl, 37 şirketten oluşan Global Compact LEAD Girişimi, UN Global Compact'in On İlkesi'nin uygulanması konusunda dünyada en yüksek taahhütte bulunan grupları bir araya getiriyor.

Birleşmiş Milletler Global Compact girişimi, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi konumunda bulunuyor.

Bir şirketin LEAD katılımcısı olabilmek için en az iki UN Global Compact çalışma alanında aktif olması gerekiyor. Her çalışma alanı, sürdürülebilirliğin karmaşık konularını çözmek ve küresel amaçların yararına inovasyonlar sunmak için iş dünyasını, yerel ağları, akademiyi, sivil toplumu ve hükümetleri bir araya getiriyor.

Katılımcıların ayrıca kaydettikleri ilerlemelerin iletişimini On İlke'nin uygulanmasındaki gelişmeleri detaylandırarak yıllık sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla yapması bekleniyor.

Pirelli'nin 2004 yılında katıldığı UN Global Compact girişiminin parçası olmak, etkin çözümlerin kalkınmaya ekonomik, sosyal ve çevresel sermaye entegre edilerek bütünsel bir yaklaşımla araştırılması, sürdürülebilir şirketlerin ve paydaşların ortak çabalarına dayanması gerektiği konusundaki inancının altını çiziyor.

"Pirelli için endüstri demek, inovasyon demektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pirelli Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera, "Pirelli için endüstri demek, inovasyon demektir. Bunun anlamı da değişime herkesin yararına olacak ve çevreyi koruyacak şekilde ivme kazandırmaktır. Pirelli'nin Birleşmiş Milletler Global Compact LEAD katılımcısı olduğunun teyit edilmesi gibi somut sonuç getiren aksiyonlarla zor hedeflere ulaşmak için sürekli çalışmamızın da tanınması bizi gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

UN Global Compact CEO'su ve İcra Direktörü Sanda Ojiambo da, LEAD şirketlerinin, UN Global Compact ile en üst düzeyde etkileşim içinde olan bir grubu temsil ettiğini belirterek, "Bugün dünyanın LEAD katılımcısı olduğu açıklananlar gibi sürdürülebilirlik performanslarını geliştirmek için sürekli çalışan ve daha iyi bir dünya için aksiyon alan her ölçekte şirkete her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Otomobil, Pirelli, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pirelli'nin BM Global Compact girişiminin lider katılımcısı olduğu teyit edildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Pirelli'nin BM Global Compact girişiminin lider katılımcısı olduğu teyit edildi - Son Dakika
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