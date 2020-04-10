Pirelli üst düzey yönetimin ücretlerinde kesinti yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pirelli üst düzey yönetimin ücretlerinde kesinti yapıyor - Son Dakika Ekonomi

Pirelli üst düzey yönetimin ücretlerinde kesinti yapıyor

7 saat önce

İtalya merkezli lastik üreticisi Pirelli'nin Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle, Yönetim Kurulu, CEO ve üst düzey yöneticilerin ücretlerinde kesintiler yapılacağını duyururken, Yönetim Kurulundaki kişilere verilen kısa vadeli teşvik sisteminin iptal edildiğini açıkladı.

Pirelli üst düzey yönetimin ücretlerinde kesinti yapıyor, System.String[]

İtalya merkezli lastik üreticisi Pirelli'nin Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle, Yönetim Kurulu, CEO ve üst düzey yöneticilerin ücretlerinde kesintiler yapılacağını duyururken, Yönetim Kurulundaki kişilere verilen kısa vadeli teşvik sisteminin iptal edildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Pirelli, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ekonomik olumsuzlukları engellemek, karlılığı ve nakit akışını korumak amacıyla bazı kararlar aldığını duyurdu. Bu doğrultuda; üst yönetime yapılan ödemeler düşürülecek ve 2020 için sunulan kısa vadeli teşvik planı iptal edilecek.

Maliyetleri kontrol altında tutmaya yönelik önlemler bağlamında da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Marco Tronchetti Provera, Yönetim Kurulu üyeleri ve liderlik ekibindeki yöneticiler gelecek üç ay boyunca ücretlerinin bir kısmından feragat ettiğini açıkladı. Buna göre;

Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Marco Tronchetti Provera'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İcra Direktörü, CEO, Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kuruluna bağlı komitelerin başkanlığı pozisyonlarından aldığı yıllık brüt sabit ücretlerin  percent50'si;

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin yüzde 50'si;

Liderlik ekibindeki yöneticilerin ise yıllık brüt sabit ücretlerinin  percent20'si kesilecek.

Pirelli Yönetim Kurulu ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO ile liderlik ekibi de dahil olmak üzere tüm grup Yöneticilerine sunulan kısa vadeli teşvik planını da iptal etti. Şirket, açıklanan bu aksiyonlarla dünya çapında yaklaşık 31 milyon Euro tasarruf sağlamayı planlıyor.

Pirelli, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışanlarının ve toplumun sağlığını korumak amacıyla çeşitli önlemleri hızlıca uygulamaya koyduğunu duyurdu. Pirelli'nin oluşturduğu özel bir ekip şirketin faaliyette bulunduğu tüm ülkelerdeki çeşitli kurumsal kriz birimleriyle sürekli iletişim halinde çalışmayı sürdürüyor.

HSE fonksiyonu, alınan önlemlerin küresel ölçekte uygulanmasını koordine ediyor. Ayrıca doktorlar, güvenlik uzmanları ve HSE (İş Sağlığı ve Güvenliği) ekiplerinin görev yaptığı bir acil yardım hattı çalışanlara 7/24 destek sunuyor.

Pirelli, öte yandan krizin etkisini en aza indirmek ve toparlanmayı daha iyi planlamak amacıyla tedarikçiler, müşteriler ve dağıtım ağı dahil olmak üzere tüm paydaşlarıyla yakından temasta bulunmayı sürdürüyor.


Koronavirüs, Pirelli, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:17 Kaynak: DHA

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