Pirelli ve Lamborghini Countach iş birliği 50 yaşında - Son Dakika

Pirelli, 50 yıldır süren teknik iş birliği kapsamında 1971'deki orijinal modelden 112 örnekle sınırlı yeni LPI 800-4'e kadar Lamborghini Countach'ın farklı versiyonları için orijinal ekipman lastikler üretti.

Otomotiv dünyasının en uzun ömürlü ortaklıklarından birini yürüten Pirelli ve Lamborghini bugün hala sportif performans ve kontrole odaklı en ileri teknolojileri birlikte geliştirmeye devam ediyor.

2021 Lamborghini Countach, 814 hp gücü ve 355 km/saat maksimum hızıyla bu sene 50. yaşını kutlayan ikonik modele övgü niteliğinde bir hibrit süper otomobil. Pirelli'nin yeni otomobilin donanımı olarak ürettiği önde 255/30 R20 ve arkada 355/25 R 21 ebatlarındaki P Zero lastikler aracın performansıyla birlikte güvenlik, kontrol ve kullanımı iyileştirmek için geliştirildi.

Lastik yapısı ve hamuru, her türlü sürüş koşulunda mümkün olan en iyi yol tutuşunu sağlamak, ayrıca ıslak ve kuru zeminde yüksek çekiş ve frenleme seviyelerine ulaşmak için optimize edildi. Pirelli P Zero, Pirelli'nin motor sporları alanındaki bilgi birikimini dünyanın en iyi otomobil üreticileriyle yürüttüğü iş birliklerinden edindiği deneyimle bir araya getirerek ürettiği ultra yüksek performanslı (UHP) bir lastik olarak doğdu. Yarış pistinde daha da yüksek performans arayan sürücüler için bir seçenek olarak sunulan P Zero Corsa lastikler de en ileri motor sporları teknolojilerini hem yol hem de pist için kullanıma aktarıyor. Çift bileşenli sırt ve asimetrik tasarım, pistte yüksek hızlara ulaşmak için doğru dengeyi sağlarken yeterli yol tutuşu ve çekiş de sağlıyor. Bunların yanı sıra, P Zero Corsa donanımı olduğu otomobillerin yarattığı yüksek termodinamik streslere karşı güçlü direnç sunuyor.

Pirelli P7'den P Zero Corsa'ya Countach'ın evrimi

İkonik Miura'dan bile daha hızlı ve teknik açıdan daha gelişmiş, devrim niteliğinde bir otomobil olarak doğan Lamborghini Countach, 1970'lerin spor otomobillerine örnek ve modern yüksek performanslı süper otomobiller neslinin öncüsü oldu.

O zamanlar Pirelli'nin en sportif lastiği, Miura'nın da donanımı olan Cinturato CN12 idi. 1971'de Countach LP 500 için orijinal ekipman olarak seçilen Pirelli P7'nin doğmasını sağlayan düşük profilli kauçuğun kökünde bu lastik yatıyordu. İki yıl sonra Countach LP 400 tanıtıldı. 1977'ye kadar sadece 152 adet üretilen bu model, koleksiyoncuların bugün hala en çok aradığı versiyon olarak biliniyor. LP 400'den sonra sunulan LP 400 S'in orijinal ekipmanı, yeni bir magnezyum jantla sunulan yeni düşük profilli Pirelli P7 lastikler oldu. Daha sonra, 1982'den 1985'e kadar Countach LP 5000 S ve ardından 1985'ten 1988'e kadar LP 5000 Quattrovalvole geldi. Countach'ın 25. yıl dönümü edisyonu 1988'de lanse edildi ve Pirelli P Zero lastiklerin kullanıldığı ilk Lamborghini oldu. Dünya çapındaki süper otomobiller için tasarlanan P Zero lastik serisi bugün hala dünyanın en güçlü otomobillerinin donanımı olmaya devam ediyor.

Lamborghini Countach'ın tarihi versiyonları için üretilen lastikler bugün Pirelli Collezione'nin bir parçası olarak hala sunuluyor. 1950'den 1980'e kadar üretilen en ikonik otomobillere adanmış bir lastik ailesi olan Pirelli Collezione, dönem lastiklerinin orijinal görünümünü korurken modern teknolojiyle güncelliyor.

Pirelli ve Lamborghini

Pirelli ve Lamborghini iş birliğinin geçmişi, Ferruccio Lamborghini'nin yeni tasarlanan ilk üretim otomobilinin donanımı olarak Pirelli'den lastikler talep ettiği 1963 yılına uzanıyor. Bu otomobil, aynı yıl Torino Otomobil Fuarında prototip olarak sergilenen 350 GTV idi. Otomotiv tarihinin en önemli anlarından bazılarını temsil eden ve bugün hala süren iş birliğinin ilk adımı bu oldu. GTV'nin üretim versiyonuna 350 GT adı verildi ve Cinturato ailesinden HS (Yüksek Hız) spesifikasyonuna sahip bir lastik kullanıldı. Bu lastikler, o zamanlar zaten 240 km/s hıza ulaşabilen spor otomobiller için geliştirilmişti. Pirelli daha sonra Lamborghini LM002 için Pirelli Scorpion, 1990 Lamborghini Diablo ve 2001 Murciélago için spesifik bir Pirelli P Zero ve 2003 Gallardo için 'terzi işi' P Zero Rosso gibi pek çok özel lastik üretti.

Lamborghini yarım asırdan uzun süredir devam eden bu iş birliğini kutlamak amacıyla Aventador'un çok özel bir versiyonu olan Lamborghini Aventador LP 700-4 Pirelli Edition modelini yarattı. Lamborghini ürün yelpazesi günümüzde genişletmeye devam ederken Pirelli de marka için özel lastikler yaratma misyonunu sürdürüyor. Bu lastikler arasında Urus SUV için Scorpion ile coupé, spyder ve roadster modelleri için P Zero ve P Zero Corsa yer alıyor.