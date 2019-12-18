Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor - Son Dakika

Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor

6 saat önce

Çanakkale'deki Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor.

Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor, System.String[]

Çanakkale'deki Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor.


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan Merkezin restorasyon, bakım onarım ve çevre düzenlemesi, 3 milyon 878 bin 293 liralık sözleşme bedeliyle bir firmaya verildi.


Başkanlıkça projesi çizilmiş olan Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde 400 gün sürmesi planlanan çalışmaların, 17 Aralık 2020'de tamamlanması hedefleniyor.


Piri Reis Müzesi'nin, Gelibolu Tarihi Alanı'na katkı sunmak isteyen tüm paydaşların ve halkın kullanımına açık olmak üzere bir araştırma merkezine dönüştürülmesi amacıyla yapılacak restorasyon kapsamında, altyapı çalışmaları ve çevre düzenleme işi ihalesi sonrası bina bölümündeki uygulamalar başladı.

Çanakkale Muharebeleri Araştırma Merkezi ve Piri Reis Müzesi olarak kullanılacak binada, su yalıtımı ve nem gibi alt yapı sorunları giderilecek, ısıtma ve soğutma sistemleri tamamlanacak.

Merkezde, Çanakkale Savaşları'nı araştırmak isteyen yerel, ulusal ve uluslararası araştırmacılar için dijital arşiv hizmeti de verilmesi planlanıyor.


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin tahsisinin, önce Kültür ve Turizm Bakanlığına, daha sonra da Başkanlıklarına yapıldığını söyledi.

Müzede bakım ve onarım faaliyetlerinin başladığını belirten Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Piri Reis Müzesi, tahsis amacına, işlevine uygun bir şekilde yine Piri Reis Müzesi olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Müzenin bir bölümü Piri Reis Müzesi olacak. Bir bölümü de Çanakkale Savaşları araştırma merkezi ve kütüphanesi olacak. İstiyoruz ki, Çanakkale'yle ilgili araştırma yapan bütün araştırmacılar, tarihçiler, Çanakkale'ye gelsin ve Çanakkale'de araştırmalarını yapsın. Tarihi Alan Başkanlığı olarak; çok fazla sayıda ve nitelikli ölçüde Çanakkale tarihiyle, araştırmacılara yönelik olarak da kitaplarımız, koleksiyonumuz oluştu. Şu anda Çanakkale tarihiyle, Çanakkale Savaşları tarihiyle alakalı en kesin ve doğru bilgileri içeren külliyat, Tarihi Alan Başkanlığı olarak bizde toplanmış durumda."

Kaşdemir, mevcut bilgileri ziyaretçilerin ve araştırmacıların hizmetine sunma gayretinde olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burası bir merkez olsun istiyoruz. Çanakkale'yle, Çanakkale harp tarihiyle, Çanakkale Savaşları'yla ilgili kim ne öğrenmek istiyorsa, araştırma yapmak istiyorsa, Çanakkale'de bizim misafirimiz olsun. İnsanlara kolaylık olması için de Çanakkale merkezde, bu Piri Reis binasını kütüphane ve araştırma merkezi olarak değerlendirmeye karar verdik. Bu bina Piri Reis Müzesi olarak kullanılmaya devam edecek. Bir katı da araştırma merkezi olacak. Yaklaşık bir yıl gibi bir süre içerisinde bu bina hizmet vermeye başlamış olacak."

Kaşdemir, daha sonra gazetecilerle birlikte merkezin içini gezdi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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