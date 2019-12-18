Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor - Son Dakika Magazin

Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor

6 saat önce

Başkanlıkça projesi çizilmiş olan Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde 400 gün sürmesi planlanan çalışmaların, 17 Aralık 2020'de tamamlanması hedefleniyor.

Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi restore ediliyor, System.String[]

Başkanlıkça projesi çizilmiş olan Piri Reis Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde 400 gün sürmesi planlanan çalışmaların, 17 Aralık 2020'de tamamlanması hedefleniyor.


Piri Reis Müzesi'nin, Gelibolu Tarihi Alanı'na katkı sunmak isteyen tüm paydaşların ve halkın kullanımına açık olmak üzere bir araştırma merkezine dönüştürülmesi amacıyla yapılacak restorasyon kapsamında, altyapı çalışmaları ve çevre düzenleme işi ihalesi sonrası bina bölümündeki uygulamalar başladı. Çanakkale Muharebeleri Araştırma Merkezi ve Piri Reis Müzesi olarak kullanılacak binada, su yalıtımı ve nem gibi alt yapı sorunları giderilecek, ısıtma ve soğutma sistemleri tamamlanacak. Merkezde, Çanakkale Savaşları'nı araştırmak isteyen yerel, ulusal ve uluslararası araştırmacılar için dijital arşiv hizmeti de verilmesi planlanıyor.


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin tahsisinin, önce Kültür ve Turizm Bakanlığına, daha sonra da Başkanlıklarına yapıldığını söyledi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:32 
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